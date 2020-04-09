Глава Минздрава: 40% родителей просят не продлевать каникулы в школах

Об этом сообщил Владимир Караник, выступая 9 апреля перед депутатами в Палате представителей.

Решение о продлении весенних каникул для школьников на неделю, по 11 апреля включительно, было принято в минувшую субботу.

В начале этой недели правозащитники инициировали сбор подписей под коллективным обращением в Минздрав и Минобразования о введении в общеобразовательных школах Беларуси карантина.

В Минздраве ожидают, что на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая