ВОЗ рекомендует Беларуси усилить меры социального дистанцирования
На данном этапе развития ситуации с коронавирусом в Беларуси ВОЗ рекомендует властям усилить в стране меры социального дистанцирования.
Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, выступая 9 апреля перед депутатами Палаты представителей.
Он подчеркнул, что это необходимо сделать до того, как в стране наступит пик заболеваемости.
Как
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Беларуси с начала пандемии составило 1486. Умерло 16 человек.
Рост числа выявленных случаев за последние сутки достиг почти 40%.