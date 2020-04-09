ВОЗ рекомендует Беларуси усилить меры социального дистанцирования

На данном этапе развития ситуации с коронавирусом в Беларуси ВОЗ рекомендует властям усилить в стране меры социального дистанцирования.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, выступая 9 апреля перед депутатами Палаты представителей.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать до того, как в стране наступит пик заболеваемости.

Как заявил сегодня в парламенте министр здравоохранения Владимир Караник, по расчетам Минздрава, пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси ожидается в конце апреля — начале мая, сообщает БелаПАН .

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Беларуси с начала пандемии составило 1486. Умерло 16 человек.

Рост числа выявленных случаев за последние сутки достиг почти 40%.