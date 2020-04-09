Более сотни белорусов не могут вернуться домой
Об этом сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.
Среди тех, кто остается за пределами Беларуси, не только неорганизованные туристы, которые путешествовали самостоятельно, без помощи турагентств, но и те, кто отправился за границу по работе, а также преследуя иные цели, передает агентство
Сейчас белорусские посольства собирают списки наших соотечественников, чтобы помочь им вылететь на родину.
Минспорта и туризма, МИД, а также туристические ассоциации уже помогли вернуться в Беларусь 5026 организованным туристам. Их доставка была организована несколькими чартерами «Белавиа» с 19 марта по 6 апреля.