В Швеции отказались лечить COVID-19 препаратами на основе хлорохина

«Плаквенил» показал обнадеживающие результаты в тяжелых случаях коронавирусной инфекции. Правда, терапия в Китае была экспериментальной и полноценные испытания не проводились в силу нехватки времени.

Однако проблема пандемии требует решения, поэтому ряд государств внес препараты на основе хлорохина в протокол лечения главной инфекции 2020 года. В их числе и Украина: МОЗ добавил Плаквенил в программу «Доступные лекарства» и обещает, что перебоев с поставками препарата не будет, передает NV.ua .

А в это время в Швеции количество зараженных в активной форме перешагнуло семь тысяч. Медики использовали для лечения больных с тяжелой формой препараты на основе хлорохина, однако, как сообщает Daily Mail , решили отказаться от этой практики. По их наблюдениям, лекарства вызывали потерю периферического зрения, спазмы, а также тахикардию, которая может быть смертельно опасной для больных коронавирусом. Ведь последние данные говорят о том, что COVID-19 способен давать осложнения на сердечно-сосудистую систему.

О побочных эффектах на сердце предупреждает и филиппинский биолог Эдсел Салвана. По его словам, особенно опасна комбинация «Плаквенила» и «Азитромицина», которую часто используют при лечении коронавирусной болезни. Эти лекарства стоит принимать только по назначению врача.