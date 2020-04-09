Лукашенко поинтересовался у главы МЧС, нужно ли подключать министерство к борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко 9 апреля на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко поинтересовался, нужно ли привлекать МЧС к борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

«Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже, — сказал официальный лидер. — Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения [знать], как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?»

«Мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы, — заявил белорусский руководитель. — Я уже в данном случае не говорю о том, что мы все заболеем гриппом (название ему новое придумали — новый коронавирус и так далее). [Люди говорят] не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, а что — в этом».

«А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году. То же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрированы на этой проблеме [коронавируса]», — сказал Лукашенко.

Что ответил Ващенко, пока неизвестно.

По данным Министерства здравоохранения, на 9 апреля в Беларуси подтверждено 1486 случаев заражения COVID-19. Госпитализирован 1331 человек, выздоровело — 139, умерло — 16.