Караник: случаи завоза коронавируса еще будут

Было только два случая завоза коронавируса в Беларусь иностранцами, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, выступая 9 апреля в Палате представителей.

«У нас было только два случая, когда источником заражения был иностранный гражданин, приехавший в Беларусь. Во всех остальных случаях это были наши граждане Беларуси, которые возвращались из-за границы», — сказал министр.