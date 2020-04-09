Караник: случаи завоза коронавируса еще будут
Было только два случая завоза коронавируса в Беларусь иностранцами, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, выступая 9 апреля в Палате представителей.
«У нас было только два случая, когда источником заражения был иностранный гражданин, приехавший в Беларусь. Во всех остальных случаях это были наши граждане Беларуси, которые возвращались из-за границы», — сказал министр.
«Закрыть границу для своих граждан ни одна страна не может себе позволить. И в этом плане мы понимаем, что случаи завоза в любом случае были. И они еще будут, потому что часть белорусских граждан по-прежнему находится за пределами Беларуси. Вчера уже был зарегистрирован и из Нью-Дели случай завоза, и из Лондона, из России случаи были. Мы постоянно видим, что наши возвращающиеся граждане имеют признаки инфицирования», — рассказал Караник, сообщает