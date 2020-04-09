Минздрав: порядка 15% граждан, подлежащих самоизоляции, нарушают режим
Перечень граждан, подлежащих самоизоляции, расширили до контактов первого и второго уровней. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, выступая 9 апреля в Палате представителей.
Изначально самоизоляции подлежали только лица, вернувшиеся из-за границы. Однако, как отметил министр, выборочная проверка показала, что порядка 15% граждан, находящихся на самоизоляции, по месту проживания и регистрации в момент проверки не находились.
«Часть из них мы не нашли в течение суток. Это еще раз показывает, что отношение к самоизоляции у части наших граждан достаточно легкомысленное и рекомендации не выполняются», — подчеркнул Караник.
В связи с этим 8 апреля было подписано постановление Совета министров о самоизоляции на дому и введении ответственности за ее нарушение.
«На сегодняшний момент все должны понимать, что безответственное поведение отдельных граждан... У нас уже был всем известный пациент, фамилию называть не буду, который один дал 338 контактов первого уровня: 91 — он и 248 — его сын, что, естественно, вызывало большую нагрузку на систему здравоохранения и на работу по выявлению этих контактов», — заявил глава Минздрава, сообщает