Всемирный банк ожидает сокращение белорусской экономики на 4%

Такой прогноз приводится в докладе о влиянии коронавируса на экономику стран Европы и Центральной Азии, который 9 апреля опубликовал Всемирный банк.

«Ожидается, что в 2020 году экономика Беларуси сократится на 4%, так как глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом, снизит спрос на белорусский экспорт сырьевых товаров и товаров, которые поставляются в страны ЕС, России и на другие рынки», — говорится в докладе.

По мнению Всемирного банка, даже если поставки нефти из России в Беларусь в этом году возобновятся в полной мере, снижение цен на нефть «резко сократит доходы от внешней торговли» и снизятся поступления в бюджет от внешнеэкономической деятельности.

«Экспортные и бюджетные поступления могут сократиться еще больше, если возникнут задержки с подписанием долгосрочных контрактов на поставку калийных удобрений», — предполагают экономисты Всемирного банка.

Среднесрочные перспективы экономического роста Беларуси останутся слабыми даже с учетом возобновления глобального роста, роста цен на нефть и возобновления поставок российской нефти в Беларусь, считают эксперты.

Налоговый маневр, реализуемый Россией в нефтяной сфере, представляет собой «постоянное ухудшение условий торговли в Беларуси и подрыв конкурентоспособности нефтехимического экспорта страны», пишут эксперты Всемирного банка.

По их мнению, среднесрочные перспективы белорусской экономики зависят от реформирования и повышения эффективности госсектора. «Производительность в экономике низкая из-за преобладания неэффективных госпредприятий, которые требуют значительной фискальной и квазифискальной поддержки», — говорится в докладе.

По мнению Всемирного банка, в нынешних неблагоприятных условиях, вызванных коронавирусом, стране для предотвращения роста бедности необходимо создать достойную систему социальной защиты.

«Сохранение здоровья людей и их средств к существованию имеет первостепенное значение. Политика социального дистанцирования, а также программы предоставления денежных пособий необходимы, чтобы белорусы могли преодолеть вызовы, связанные с коронавирусом, а также экономический спад», — прокомментировал содержание доклада глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.