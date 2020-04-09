Глава Минздрава назвал размер надбавки для работающего с инфицированными коронавирусом медперсонала

Надбавка для медперсонала, работающего с инфицированными коронавирусом пациентами, в среднем составляет 600 рублей, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая 9 апреля на вопросы депутатов Палаты представителей.

По словам депутата Тенгиза Думбадзе, он общался с медработниками, которые жаловались, что надбавки за работу с пациентами с коронавирусом составляют 25—30 рублей. «Если это на самом деле так, давайте, коллеги, может, мы примем какие-то экстренные меры, чтобы эти люди почувствовали, что их государство не просто обязывает заниматься своим профессиональным долгом, но мы им даем гарантию, чтобы они смело делали свое дело», — сказал Думбадзе, который на заседании присутствовал в маске.

«Не знаю, кто вам сказал про 25 рублей, — ответил Караник. — На сегодняшний день, как мы считали, ежемесячно на те дополнительные надбавки, которые введены еще в феврале, выделяется порядка 12 млн рублей. То есть это в среднем надбавка 600 рублей. У медсестер она, наверное, чуть меньше, у врачей — чуть больше. Сейчас решается вопрос об увеличении этих надбавок. О 25 рублях речь даже не шла. Там речь идет от полоклада до полутора окладов ежемесячно тем, кто контактирует с этими пациентами».

При этом Караник подчеркнул, что медицинские работники являются «высокой группой риска, и не только в нашей стране».

«Мы снабдили их средствами защиты, обучаем [работать с пациентами с коронавирусом]. Случаи заражения были и будут, но надеюсь, что меньше. Наша задача — обеспечить им адекватное сопровождение при выявлении и медицинскую помощь, если такое произошло», — сказал министр.