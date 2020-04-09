Жуткое ДТП в Ивьевском районе попало на видео

Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал водитель легковушки, случилось в Ивьевском районе.

По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла на трассе М6 Минск — Гродно — граница Польши. Водитель «Пежо» вылетел на встречку и попал под фуру «Мерседес».

У водителя «француза» целый ряд серьезных травм: открытый перелом обеих ног, травма головы и перелом ребер (он госпитализирован). Дальнобойщик не пострадал.