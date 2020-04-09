Кремль: мы помогаем Беларуси бороться с коронавирусом

Пока Александр Лукашенко успокаивает своих избирателей в том, что беда в виде короновируса, накрывшая всю планету, не является в Беларуси «чрезвычайным положением», Россия во всю помогает нашей стране бороться с этой напастью. Об этом заявляют в Кремле.

В ходе традиционного брифинга для российских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил о помощи Беларуси.

Отвечая на сопутствующий вопрос представитель Кремля заявил, что Россия «уже помогает».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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