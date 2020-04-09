Минздрав назвал условия перевода студентов на дистанционку

Министерство здравоохранения не против перевода студентов вузов на дистанционное обучение при соблюдении некоторых условий, заявил глава ведомства Владимир Караник.

Отвечая на вопросы депутатов 9 апреля в Палате представителей, он отметил, что «если Министерство образования может гарантировать, что студенты останутся по месту образования, а не разъедутся по всей стране, то мы не против дистанционного обучения, — сказал он. — Мы можем гарантировать, что, если мы закроем обучение, они не разъедутся по всей стране и не начнут устраивать вечеринки, обмениваясь не только коронавирусом, но и гриппом и другим? Сходите вечером на Зыбицкую. Там что, тихо и спокойно? Я понимаю, что если мы закроем Зыбицкую, то эти люди все равно не перестанут тусоваться, они просто поменяют место».

При этом Караник отметил, что, по некоторым данным, закрытие университетов увеличивает количество контактов в этой группе на 25%. Студенты в основном безответственно относятся к рекомендациям Минздрава, направленным на предотвращение распространения коронавируса, заявил министр.

«Мы ищем наиболее эффективные методы воздействия, — сказал он. — У нас был опыт перевода БНТУ на дистанционное обучение. К чему это привело? После этого мы судорожно ночью передавали список разъехавшихся студентов БНТУ по всем городам и весям. Их в разные больницы было госпитализировано более 200 человек, потому что была фраза, что с малейшими признаками ОРВИ они должны были госпитализироваться. Их предупредили: не уезжать из Минска, поскольку на тот момент лаборатория (для тестирования на коронавирус. — БелаПАН.) была только в Минске. Но все благополучно покивали головами и разъехались. В результате мы через всю страну возили пробы, контролировали, где кто находится, наблюдали».

Караник отметил, что уже давно отменены потоковые лекции, рекомендованы занятия в малых группах либо дистанционные.

«Мы готовы к любым конструктивным, научно обоснованным решениям, — сказал министр. — Если будут видны признаки перегрузки системы здравоохранения, то понятно, что мы будем ставить вопрос о более жестких мероприятиях по разобщению людей. Но если мы будем выполнять хотя бы минимальные рекомендации того, что просят эксперты… Неужели тяжело находиться на расстоянии полутора-двух метров друг от друга около кассы? Неужели тяжело куда-то не сходить, если не нужны контакты, а если пожилой человек, то не ходить по торговым центрам и не искать, где дешевле? Посидите дома. Людям надо вспомнить, что есть престарелые родственники, которым надо просто завезти продукты. Мы должны в первую очередь сейчас заботиться друг о друге».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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