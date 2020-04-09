«Сейчас народ протрезвел и не очень доволен сложившейся ситуацией». Со стройки БелАЭС госпитализировано около ста человек

Со стройки Белорусской атомной станции (АЭС) из-за коронавируса госпитализированы порядка 100 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая 9 апреля на вопросы депутатов Палаты представителей.

«Ситуация там спокойная. Пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализированы в старое инфекционное отделение. Их контакты госпитализированы в корпус Островецкой больницы. Там порядка 100 человек госпитализировано», — сказал он.

Отвечая на вопрос почему так много госпитализированных, Караник пояснил: «Они приезжали партиями, должны были находиться на карантине и не общаться между собой. Но учитывая хлебосольство и радушие, они каждую приезжающую партию радушно встречали, общались друг с другом. Сейчас они все вместе и оказались в больнице».

«Сейчас народ протрезвел и не очень доволен сложившейся ситуацией, — отметил министр. — Но уровень взаимодействия с органами МВД и местными органами позволяет ее контролировать и объяснить, что в данной ситуации они все подлежат изоляции. Учитывая, что рекомендации по самоизоляции и по карантинным мероприятиям часть из них не соблюдала, мы будем их карантинизировать в принудительном порядке».

Караник подчеркнул, что ситуация в Островце управляемая. «В принципе, круг общения у них был ограничен сотрудниками — не с местным населением, а своими строителями, которых мы всех изолировали. Но совместно с МВД сейчас там проводятся все оперативные и эпидемиологические мероприятия», — сказал он.

Утром 8 апреля главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш сообщил БелаПАН, что в Островце с коронавирусной инфекцией госпитализированы 15 россиян. Клинических проявлений, в том числе повышенной температуры, у них не было.

Спустя несколько часов эту информацию подтвердил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Владимир Караник. По его словам, все иностранцы, которые приезжают на БелАЭС для монтажа и пусконаладочных работ, проходят лабораторное тестирование и, прежде чем приступить к работе, находятся под наблюдением на карантине.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.