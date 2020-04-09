Минздрав: не можем создать достаточно больших резервов средств защиты

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, на данный момент медучреждения Беларуси обеспечены средствами защиты на текущую потребность.

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Министр рассказал, что на девятое апреля в организациях здравоохранения «находится до 2 млн масок, более 170 тыс. респираторов и костюмов биологической защиты».

«Мы стараемся держать минимальный запас средств защиты в учреждении здравоохранения, если оно не задействовано в оказании помощи [пациентам с коронавирусом]. Как только там оказывается первый пациент, естественно, со склада туда догружаются все необходимые средства защиты. Мы считаем, что на сегодняшний момент средства защиты на текущую потребность обеспечены. Нас несколько напрягает то, что мы не можем создать достаточно больших резервов, поэтому мы постоянно увеличиваем производственную мощность, чтобы не только удовлетворить текущую потребность, но и иметь возможность что-то в резерве отложить, чтобы в случае необходимости быстро это реализовать», — подчеркнул чиновник.

По словам министра, сейчас белорусская легкая промышленность выпускает более 500 тысяч защитных масок и повязок в день и пытается выйти на проектную мощность более 1 млн в день.

«На сегодняшний момент этих масок за счет ажиотажного спроса уходит гораздо больше, чем их производят, — сказал Караник. — Мы уже ставим вопрос о том, чтобы и увеличить пропускную способность, и где-то все-таки попытаться купить их для того, чтобы насытить аптечную сеть. Но на сегодняшний момент купить средства защиты проблематично, потому что маски запрещены к вывозу в Российской Федерации — и у нас там законтрактованы более 700 тысяч масок, мы не можем их получить. Маски запрещены на вывоз в других странах».

По словам Караника, в целом уже реализовано 7,5 млн многоразовых масок и 2,5 млн одноразовых масок белорусского производства.

Ранее Александр Лукашенко обещал отправить в отставку правительство, если в аптеках не будет в продаже средств защиты.

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