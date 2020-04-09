ВОЗ дала первые рекомендации Беларуси по борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения дала первые рекомендации Беларуси. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в стране Батыр Бердыклычев, выступая 9 апреля в Палате представителей.

На данном этапе развития ситуации с коронавирусом в Беларуси Всемирная организация здравоохранения рекомендует властям усилить меры социального дистанцирования.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать до того, как в стране наступит пик заболеваемости.

Как сообщил сегодня в парламенте министр здравоохранения Владимир Караник, по расчетам Минздрава, пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси ожидается в конце апреля — начале мая.

«Мы находимся в тесном и постоянном контакте с Министерством здравоохранения. Во многом видение и понимание развития ситуации с коронавирусной инфекцией у нас сходятся, — сказал Бердыклычев. — В стране по приглашению правительства работает экспертная миссия ВОЗ, которая более детально взглянет на ситуацию и предпринимаемые меры, и в субботу они смогут сделать предварительное заключение и предоставить рекомендации».

Он отметил, что меры, которые были приняты в Беларуси в самом начале эпидемии (раннее выявление контактов, тестирование, госпитализация, отслеживание контактов и их изоляция), — это ключевые рекомендации ВОЗ, которые позволяют предотвратить распространение и передачу инфекции.

«Можно сказать, что благодаря этим мерам, а также мерам по профилактики завоза из эпидемиологически неблагополучных стран ситуацию удавалось сдерживать под достаточным контролем — случаев было до 100 (что достаточно маленькое количество) до конца марта, — сказал Бердыклычев. — С конца марта мы начинаем наблюдать достаточно резкий рост новых случаев — со ста до более тысячи в настоящий момент. К сожалению, есть смертные случаи. Если посмотреть на статистику по странам, которые прошли дальше в этом процессе, начиная с 4-5-6-й недели во всех странах наблюдается такой экспоненциальный рост новых случаев, а начиная с 8-й недели страны подходят к так называемому пику».

Представитель ВОЗ отметил, что на данном этапе развития ситуации с коронавирусом требуется корректировка предпринимаемых в Беларуси мер. Бердыклычев согласен с прогнозом Караника о том, что пика заболеваемости можно ожидать в конце апреля — начале мая.

«Но когда именно настигнет пик эпидемии и насколько этот пик будет большой, какое количество случаев, какое будет количество пациентов — особенно тех, которые будут нуждаться в реанимационной помощи, — это будет зависеть от того, какие меры предпринимаются сейчас», — подчеркнул Бердыклычев.

По его словам, очень важно продолжать меры по изоляции, выявлению, лечению и отслеживанию контактов.

«Но по мере развития ситуации, конечно, возникает вопрос о постепенном введении мер социального изолирования, — сказал представитель ВОЗ. — Они могут быть различными, там очень широкий спектр — от соблюдения дистанции до перевода на дистанционное обучение вузов и школ, отмены массовых мероприятий и, скажем так, тотальный карантин. Решение такое — это, конечно, вне пределов сектора здравоохранения. Это прерогатива правительства. И это решение достаточно болезненное и тяжелое, потому что нужно принимать во внимание все факторы: эпидемиологическая ситуация, возможности системы здравоохранения, социально-экономические вопросы».

Важно понимать, подчеркнул Бердыклычев, что сами по себе карантинные меры не останавливают передачу вируса.

«Их цель — замедлить рост инфекции и дать возможность подготовиться системе здравоохранения, — сказал он. — У Беларуси на сегодняшний день еще есть время. Оно достаточно ограничено, это может быть и неделя до того момента, когда, как мы ожидаем, произойдет этот наплыв. Может быть, меры социального дистанцирования действительно важно рассмотреть. Опыт других стран показывает, что более раннее внедрение этих мер может спасти жизни просто потому, что система здравоохранения сможет оказать помощь большему количеству людей».

В ВОЗ с удовлетворением отмечают, что улучшилось информирование населения об эпидемиологической ситуации.

«Может быть, на этом этапе этого недостаточно, потому что просто информирование о количестве и распределенности случаев по областям — это одна часть проблемы, — сказал Бердыклычев. — Вторая часть — это информирование о предпринимаемых или непредпринимаемых мерах. Например, объяснить, почему не нужен карантин на данном этапе, или почему он нужен. Непонимание не вовлекает людей в решение проблемы. Если человек не понимает важность и необходимость самоизоляции, он не относится к этому серьезно».

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