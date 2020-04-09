Запуск Островецкой АЭС могут отложить из-за COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может сказаться на сроках запуска Белорусской АЭС.

Как заявил в комментарии БелаПАН консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев, «как можно было спрогнозировать события, о которых вчера в новостях сообщили? Там приличное количество людей госпитализировано, изолировано. Больше сотни человек (контактировавших с российскими специалистами, у которых подтвержден COVID-19) выключены из процесса подготовки к завозу топлива и физическому пуску».

«Поскольку ситуация возникла только вчера, регулирующий орган пока не очень понимает, каким образом это скажется на сроках [завоза топлива и физического пуска первого энергоблока АЭС] и скажется ли. Но я могу предположить, что скажется», — добавил представитель Госатомнадзора.

Утром 8 апреля главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш сообщил БелаПАН, что в Островце с коронавирусной инфекцией госпитализированы 15 россиян. Клинических проявлений, в том числе повышенной температуры, у них не было.

Спустя несколько часов эту информацию подтвердил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Владимир Караник. По его словам, все иностранцы, которые приезжают на БелАЭС для монтажа и пусконаладочных работ, проходят лабораторное тестирование и, прежде чем приступить к работе, находятся под наблюдением на карантине.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы, проводится углубленное их обследование для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело: носительство или раннее проявление болезни. Когда информация будет подтверждена клинически и лабораторно, мы ее предоставим отдельно», — сказал министр, отметив, что указанная группа строителей в работах на АЭС не участвовала.

В тот же день пресс-служба инжинирингового дивизиона российской госкорпорации «Росатом» (генеральный подрядчик сооружения БелАЭС) сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 на стройплощадке станции «взята под строгий контроль».

В компании отметили, что 15 специалистов из трех субподрядных организаций «Росатома» с положительными результатами тестов на наличие коронавируса, которые прибыли на стройплощадку БелАЭС, «помещены в лечебное учреждение Гродненской области». Круг контактировавших с ними лиц установлен, они тоже были изолированы.

За несколько дней до этого, 6 апреля, представитель администрации БелАЭС сообщил БелаПАН, что эпидемия коронавируса не повлияла на ход сооружения станции, все строительные работы ведутся по графику.

«Как работали, так и работаем. Карантин-то у нас не введен ни в стране, ни на Белорусской АЭС, поэтому все в графике», — отметил собеседник.

Пресс-секретарь Министерства энергетики Жанна Зенькевич сообщила БелаПАН, что корректировать ход сооружения БелАЭС в связи с эпидемией коронавирусной инфекции не планируется. «Никаких изменений нет. Станция строится по графику. Единственное, что нам отменили пресс-тур, который мы планировали на апрель», — сказала она.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.