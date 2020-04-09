СМИ: находящуюся в коме Надежду Бабкину изолировали — врачи заходят к ней в «космических скафандрах»

Введенную в состояние искусственной комы народную артистку РСФСР Надежду Бабкину изолировали от посторонних.

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По информации пресс-атташе певицы Александра Велора, у госпитализированной с воспалением легких артистки «коронавирус пока не подтвержден».