СМИ: находящуюся в коме Надежду Бабкину изолировали — врачи заходят к ней в «космических скафандрах»

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Введенную в состояние искусственной комы народную артистку РСФСР Надежду Бабкину изолировали от посторонних.

Фото с сайта teleprogramma.pro

По информации пресс-атташе певицы Александра Велора, у госпитализированной с воспалением легких артистки «коронавирус пока не подтвержден».

«Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — сказал он «Антенне».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 шоу-бизнес Персона: Надежда Бабкина Александр Велор Город: Москва

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