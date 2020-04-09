СМИ: находящуюся в коме Надежду Бабкину изолировали — врачи заходят к ней в «космических скафандрах»
Введенную в состояние искусственной комы народную артистку РСФСР Надежду Бабкину изолировали от посторонних.
По информации пресс-атташе певицы Александра Велора, у госпитализированной с воспалением легких артистки «коронавирус пока не подтвержден».
«Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при этой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», — сказал он