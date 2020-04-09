Лукашенко дал Мининформации новые полномочия

Александр Лукашенко 9 апреля подписал указ № 122 «О создании системы медиаизмерений», сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом, под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации.

В указе определены основные принципы государственного регулирования и функционирования системы медиаизмерений. Предусматривается, что проводить медиаизмерения будет единый национальный медиаизмеритель.

Специально уполномоченным государственным органом в сфере медиаизмерений является Министерство информации. Оно осуществляет выбор медиаизмерителя, устанавливает требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.

«Принятие указа позволит создать национальную систему медиаизмерений, соответствующую мировым стандартам, будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси», — отмечает пресс-служба президента.

В январе 2019 года на совещании о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства Александр Лукашенко назвал ее одним из серьезных направлений безопасности страны в целом, а также заявил, что назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

«Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке», — добавил он.

После совещания пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что главе государства предложены разные варианты организации системы медиаизмерений: от привлечения зарубежной международно признанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя.