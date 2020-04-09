Новый регион высветился на карте COVID-19 в Беларуси

В Мозыре (Гомельская область) зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19.

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Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Гомельского облисполкома со ссылкой на главного санитарного врача области Александра Тарасенко, определен круг контактных людей: контакты первого уровня госпитализированы (это 2 человека), контакты второго уровня находятся под медицинским наблюдением (19 человек). Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего в Гомельской области выявлено 36 случаев коронавируса, 10 из которых — в Лельчицком районе, где заболел директор одного из сельскохозяйственных предприятий и круг его контактов.

Коронавирусом заболели тренера и воспитанники гомельской СДЮШОР-4. На данный момент известно о четырех подтвержденных случаях коронавируса, в том числе у взрослых тренеров и 9-летнего мальчика из этой спортивной школы, где занимаются гимнастикой, прыжками на батуте и акробатикой.

На аппаратах искусственной вентиляции легких в области находятся два человека.

Случаи коронавируса зафиксированы в Светлогорске, Жлобине, Речице, Мозыре, Буда-Кошелевском районе и райцентре Октябрьский, где как минимум трое медиков заразились коронавирусом.