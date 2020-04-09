Мир ждет крупнейший со времен Великой депрессии обвал экономики

Международный валютный фонд прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии (1929-1933). Всему виной пандемия коронавируса SARS-CoV-2.

Как заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, даже при лучшем сценарии в следующем году можно ожидать только частичного восстановления экономики, но все может быть и хуже.