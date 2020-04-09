Мир ждет крупнейший со времен Великой депрессии обвал экономики

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Международный валютный фонд прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии (1929-1933). Всему виной пандемия коронавируса SARS-CoV-2.

Как заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, даже при лучшем сценарии в следующем году можно ожидать только частичного восстановления экономики, но все может быть и хуже.

По ее словам, 170 из 180 стран-членов МВФ ждет снижение доходов на душу населения. Поэтому, по ее мнению, страны должны предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее, пишет DW.
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Тэги: мировая экономика МВФ

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