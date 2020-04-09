За уволенными начальниками будут следить пять лет

Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года.

Принятые ранее декреты откорректированы, исходя из изменений, внесенных данным законом в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, как отмечается в сообщении, «в целях безусловного выполнения требований главы государства о недопущении случаев «пересаживания» руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения».