Госавтоинспекция проводит спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 10

Сотрудники Госавтоинспекции до 17 апреля будут проводить на дорогах специальное мероприятие.

Как сообщили в ГАИ Гомельской области, акция «Ребенок — главный пассажир» направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних пассажиров.

В дорожной милиции напомнили, что в соответствие с ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

  • детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;
  • детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, водители транспортных средств могут быть привлечены, согласно ч. 5 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин. В случае повторного нарушения, ответственность наступает в соответствии с ч. 12 ст. 18.14 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей