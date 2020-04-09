Госавтоинспекция проводит спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции до 17 апреля будут проводить на дорогах специальное мероприятие.

Как сообщили в ГАИ Гомельской области, акция «Ребенок — главный пассажир» направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних пассажиров.

В дорожной милиции напомнили, что в соответствие с ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, водители транспортных средств могут быть привлечены, согласно ч. 5 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин. В случае повторного нарушения, ответственность наступает в соответствии с ч. 12 ст. 18.14 КоАП и влечет наложение штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.