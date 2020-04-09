Чиновники анализируют предложения бизнеса по поддержке экономики в условиях пандемии

Чиновники анализируют текущую экономическую ситуацию и отрабатывают предложения бизнеса, региональных властей и отраслевых регуляторов по поддержке экономики в условиях пандемии.

Александр Червяков / Фото пресс-службы Минэкономики носит иллюстративный характер

Так, как сообщили в пресс-службе Минэкономики, сегодня состоялась рабочая встреча министра экономики Александра Червякова с руководителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В мероприятии кроме представителей ведомства участвовали глава Госкомимущества Андрей Гаев, замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов, руководитель ФСЗН Наталия Павлюченко, руководители ассоциаций предпринимателей и бизнес-союзов.

Целью встречи стал обмен мнениями по поводу положения дел в экономике с точки зрения частного бизнеса. Червяков отметил, что Совет министров в этом направлении работает и в ближайшее время будет рассматривать те проблемные вопросы (в том числе, аренды, взносов в ФСЗН, заработной платы), которые уже представлены. При наличии дополнительных предложений они также будут рассмотрены правительством.

Министр пояснил, что в настоящее время Минэкономики в рамках поручения первого вице-премьера проводит мониторинг ситуации в экономике по трем направлениям: со стороны частного бизнеса, регионов и отраслевых министерств.

Также глава Минэкономики анонсировал проведение 10 апреля встреч с представителями министерств, отвечающих за сферу услуг с тем, чтобы они также доложили ситуацию в курируемых направлениях.

«За субботу мы аккумулируем все предложения отраслевых ведомств, регионов, бизнеса в виде специальной записки по итогам мониторинга и в понедельник она будет доложена премьер-министру», — пояснил Червяков.

Он особо отметил, что подобный обмен мнениями с представителями бизнеса будет происходить регулярно с приглашением на эти встречи представителей министерств.