Завтра у католиков Страстная пятница: чего нельзя и что можно делать

Десятого апреля у католиков, греко-католиков и протестантов один из самых строгих дней в году – Страстная пятница. В этот день верующим много чего нельзя.

Так, в частности, запрещается веселиться – смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения. Нельзя употреблять алкоголь.

Домашние работы – уборка, шитье и пр. – также находятся под запретом.

Вот еще несколько табу:

запрещается резать хлеб, можно только ломать;

есть до выноса плащаницы;

пить воду;

забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;

стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.

А вот, что рекомендуется:

нужно сходить в церковь на службу и принести домой 12 свечей, зажечь и обойти все углы дома, а затем дать им до конца догореть;

готовить пасхальные куличи;

посвятить себя размышлениям над событиями этого дня, которые описываются в Евангелии.

Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.