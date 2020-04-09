Гомельский «Полидрев» бесплатно изготовит 1 тыс. защитных щитков для медиков

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Гомельское ОДО «Полидрев» приступило к изготовлению защитных щитков для медиков, борющихся с коронавирусом.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

На следующей неделе предприятие изготовит тысячу щитков и безвозмездно поставит в больницы региона.

Первыми защитные щитки стали печатать на 3D-принтерах в минской мастерской клуба «Хакерспейс». К ним присоединились аспиранты и студенты из Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, сообщили БелаПАН в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Идеей заинтересовался директор ОДО «Полидрев» Роман Напреев. Он получил чертеж от группы студентов и аспирантов университета, и сегодня предприятие «Полидрев» изготовило первые образцы. Как сообщил Напреев БелаПАН, защитные щитки предприятие усовершенствовало, медики одобрили такое средство защиты. «На следующей неделе выпустим партию и отдадим медикам, которые нуждаются в средствах защиты», — сказал директор предприятия.

Также на «Полидреве» решили освоить выпуск масок. «Они будут производиться не из марли, а специального нетканого материала, и будут служить надежной защитой. Стоимость мы уже просчитали — она будет невысокой, около рубля», — отметил Напреев.

ОДО «Полидрев» занимается вакуум-упаковкой — одним из современных и развивающихся видов производства пластиковых деталей, которые используются в различных областях, а также пластиковыми деталями для сельскохозяйственного машиностроения.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Полидрев коронавирус COVID-19 Персона: Роман Напреев Город: Гомель

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