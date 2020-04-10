Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В пятницу, десятого апреля, погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и неустойчивой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются только в некоторых регионах Витебщины.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый (порывы будут достигать 14 м/с).

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: