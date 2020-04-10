В мире более 1,6 млн человек заболело COVID-19
В мире продолжает увеличиваться число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19.
Как сообщили в Университете Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с пандемией по всей планете, на утро пятницы, десятого апреля, всего зарегистрировано 1 601 018 случаев.
Пятерка стран с самым большим количеством заразившихся выглядит так:
- США — 465 750.
- Испания — 153 222;
- Италия — 143 626;
- Франция — 118 783;
- Германия — 118 235.
Как сообщается, справиться с недугом смогли 354 972 пациента. Болезнь унесла 95 718 жизней.
С начала пандемии в Беларуси от COVID-19 умерло 16 человек, сообщило Министерство здравоохранения. По данным на 6 часов 9 апреля госпитализирован 1331 человек, выздоровело 139. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составило 1486. Рост за сутки на 420 случаев, или на 39,4%. Число жертв днем ранее было 13.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.
«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.
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