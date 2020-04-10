В Индии умер застрявший из-за COVID-19 белорус
Тело 55-летнего гражданина Беларуси было найдено в одном из гостевых домов Варанаси (штат Уттар-Прадеш, Индия).
По информации
Издание пишет, что накануне белорус чувствовал себя нормально. Более того, тест, который он сдал на COVID-19, дал отрицательный результат.
Правоохранители Индии проводят проверку по факту иностранца. Посольство Беларуси в этом государстве поставлено в известность.
Напомним, не так давно сообщалось, что борт авиакомпании «Белавиа» при содействии России доставил десятки белорусов из Индии на родину.