В Индии умер застрявший из-за COVID-19 белорус

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Тело 55-летнего гражданина Беларуси было найдено в одном из гостевых домов Варанаси (штат Уттар-Прадеш, Индия).

Варанаси / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации The Times of India, обнаженное тело мужчины было обнаружено на кровати. Гость до позднего утра никак не реагировал на стук в дверь. Администрация вызвала полицию, которая первой и вошла в номер.

Издание пишет, что накануне белорус чувствовал себя нормально. Более того, тест, который он сдал на COVID-19, дал отрицательный результат.

Правоохранители Индии проводят проверку по факту иностранца. Посольство Беларуси в этом государстве поставлено в известность.

Напомним, не так давно сообщалось, что борт авиакомпании «Белавиа» при содействии России доставил десятки белорусов из Индии на родину.
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Тэги: Индия туризм Город: Варанаси

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