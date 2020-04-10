Москва и Эр-Рияд договорились о снижении добычи нефти

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Самые крупные участники группы стран ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия — предварительно договорились о существенном сокращении добычи «черного золота».

Ожидается, что страны ОПЕК+ сократят добычу на 22% каждая, что позволит снизить ее в целом на 10 млн баррелей в сутки, пишет «КоммерсантЪ».

Специалисты уже подсчитали, что Москва и Эр-Риад потеряют около 2,4 млн баррелей в сутки.

Издание пишет, что формально цифры одинаковы, однако для России это реальное падение добычи, тогда как для Саудовской Аравии она лишь немногим снизится к уровню марта.

Таким образом, страны ОПЕК+ близки к соглашению о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти (пока процесс тормозится Мексикой). Не исключено, что все точки над «i» будут расставлены десятого апреля, когда продолжится переговорный процесс.
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Тэги: нефть ОПЕК

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