Москва и Эр-Рияд договорились о снижении добычи нефти

Самые крупные участники группы стран ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия — предварительно договорились о существенном сокращении добычи «черного золота».

Ожидается, что страны ОПЕК+ сократят добычу на 22% каждая, что позволит снизить ее в целом на 10 млн баррелей в сутки, пишет «КоммерсантЪ» .

Специалисты уже подсчитали, что Москва и Эр-Риад потеряют около 2,4 млн баррелей в сутки.

Издание пишет, что формально цифры одинаковы, однако для России это реальное падение добычи, тогда как для Саудовской Аравии она лишь немногим снизится к уровню марта.

Таким образом, страны ОПЕК+ близки к соглашению о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти (пока процесс тормозится Мексикой). Не исключено, что все точки над «i» будут расставлены десятого апреля, когда продолжится переговорный процесс.