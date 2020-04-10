На крупном пожаре под Слонимом погиб 70-летний пенсионер

Трагедия произошла накануне днем в деревне Приречье (Слонимский район).

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, на пульт дежурного поступило сообщение, что горит жилой дом, а также хозпостройки и сухая растительност.

В результате возгорания дом и пять хозпостроек (в одной из них был обнаружен труп 70-летнего хозяина) были уничтожены огнем.

В ходе тушения пожара. Спасатели смогли уберечь четыре дома и четыре хозпостройки от огня.