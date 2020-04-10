В Беларуси собирают подписи за снижение цен на бензин

/ Экономика
Просмотров: 639

В Беларуси собираются подписи под петицией о снижении цен на автомобильное топливо.

По завершении сбора подписей она будет направлена в государственный концерн «Белнефтехим».

Авторы отмечают, что в Беларуси во время роста мировых цен на «черное золото» бензин и дизельное топливо дорожало практически еженедельно (плюс составлял одну копейку).

В то же время, когда цены на нефть обвалились. Стоимость автотоплива осталась на прежнем, высоком, уровне.

Подписанты просят «изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть».

Напомним, в последний раз цена на белорусских АЗС менялась 1 марта:

  • бензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля;
  • бензин АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля;
  • бензин АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля;
  • дизельное топливо — 1,83 рубля.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мировые цены на нефть петиция бензин цены на бензин

Другие материалы на эту тему:

Топливный калькулятор. Сколько вы тратите на бензин

Топливный калькулятор. Сколько вы тратите на бензин

Государство будет залезать в карман к водителям все чаще и все глубже

Государство будет залезать в карман к водителям все чаще и все глубже

В шестой раз в 2020 году: в Беларуси вновь дорожает бензин

В шестой раз в 2020 году: в Беларуси вновь дорожает бензин

В Беларуси вновь дорожает бензин

В Беларуси вновь дорожает бензин