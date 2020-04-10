В Беларуси собирают подписи за снижение цен на бензин
В Беларуси собираются подписи под петицией о снижении цен на автомобильное топливо.
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Авторы отмечают, что в Беларуси во время роста мировых цен на «черное золото» бензин и дизельное топливо дорожало практически еженедельно (плюс составлял одну копейку).
В то же время, когда цены на нефть обвалились. Стоимость автотоплива осталась на прежнем, высоком, уровне.
Подписанты просят «изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть».
Напомним, в последний раз цена на белорусских АЗС менялась 1 марта:
- бензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля;
- бензин АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля;
- бензин АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля;
- дизельное топливо — 1,83 рубля.