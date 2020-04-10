В Беларуси собирают подписи за снижение цен на бензин

В Беларуси собираются подписи под петицией о снижении цен на автомобильное топливо.

По завершении сбора подписей она будет направлена в государственный концерн «Белнефтехим».

Авторы отмечают, что в Беларуси во время роста мировых цен на «черное золото» бензин и дизельное топливо дорожало практически еженедельно (плюс составлял одну копейку).

В то же время, когда цены на нефть обвалились. Стоимость автотоплива осталась на прежнем, высоком, уровне.

Подписанты просят «изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть».

Напомним, в последний раз цена на белорусских АЗС менялась 1 марта: