ГАИ выступила с серьезным предупреждением
Госавтоинспекция выступила с серьезным предупреждением ко всем участникам дорожного движения.
Как отмечается, в ближайшие дни в Беларуси будет преобладать погода с перепадами температур от минуса к плюсу.
Во многих регионах пройдет дождь (местами — мокрый снег).
В этой связи ГАИ обращает внимание водителей на то, что в таких погодных условиях «необходимо выбирать сдержанный стиль вождения», а также «проявлять крайнюю осторожность».
Синоптики прогнозируют, что ночью на открытых участках дорог, мостах и путепроводах на дороге может образовываться наледь.
«Избежать заноса и потери управления транспортом на скользкой дороге поможет отказ от резких ускорений и торможений с одновременным поворотом колес, — рекомендует ГАИ. — Перед поворотами заранее плавно снижайте скорость. Будьте готовы к ошибкам других водителей, поэтому увеличьте дистанцию до впереди едущего транспорта».
В свою очередь пешеходам советуется проявлять максимум бдительности при переходе дороги.
«Не выходите на дорогу, не убедившись, что водители вас заметили и остановились. Учитывайте, что во время осадков видимость снижается, а тормозной путь автомобилей значительно увеличивается», — подчеркнули в дорожной милиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции до 17 апреля будут проводить на дорогах специальное мероприятие. Также Naviny.by писали, где сотрудники дорожной милиции расставили ловушки на любителей быстрой езды.
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