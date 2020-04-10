Успешные предприятия перечислят в фонд нацразвития более 52 млн рублей

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40 высокорентабельных предприятий Беларуси выплатят по итогам работы в 2019 году в государственный целевой бюджетный фонд национального развития 52 млн 479 тыс. рублей.

Как сказано в постановлении правительства, в топ-5 плательщиков вошли:

  1. Гродненская табачная фабрика «Неман» — 30,054 млн рублей;
  2. «Беларуськалий» — 9,081 млн;
  3. Минский завод игристых вин — 2,15 млн;
  4. Белаэронавигация — 3,932 млн;
  5. Белорусская универсальная товарная биржа» — (1,69 млн.

Постановлением установлено, что вошедшие в перечень предприятия будут выплачивать назначенные суммы ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь.

Бюджетный фонд нацразвития создан в Беларуси в 2005 году для финансирования важнейших социальных и экономических проектов.

Для наполнения фонда правительство ежегодно утверждает перечень высокорентабельных госпредприятий, которые перечисляют в фонд часть прибыли.

По итогам 2018 года в такой список вошло 44 организации, которые перечислили 54,8 млн рублей.
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Тэги: Фонд национального развития

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