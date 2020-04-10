Под Могилевом произошло смертельное ДТП

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Могилевском районе один человек погиб, второй находится в реанимации.

По информации представителя УГАИ Могилевской области Евгения Жилинского, трагедия произошла накануне утром недалеко от деревни Быстрик.

По предварительным данным, водитель на дороге Могилев — Славгород на опасном повороте не справился с управлением «Форда Фиесты» и вылетел в кювет, где авто несколько раз перевернулось.

Водителя и пассажира выбросило из салона: 57-летний мужчина погиб, а 36-летний — госпитализирован в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекции выступила с серьезным предупреждением ко всем участникам дорожного движения.
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Тэги: ДТП Персона: Евгений Жилинский Город: Могилев

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