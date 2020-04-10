Путин поручил бросить студентов-медиков на борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений (опубликован на сайте Кремля) правительству РФ, а также высшим должностным лицам страны и субъектов федерации, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

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Кроме всего прочего, поручается в целях «укомплектования персоналом медицинских организаций» (больницы, скорая помощь, спецмедмощь) «предусмотреть при необходимости перепрофилирование врачей других специальностей, привлечение врачей и среднего медицинского персонала из иных медицинских организаций, привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и научных организаций».

Контроль за исполнением этого возложен на правительство РФ.

В России на сегодняшний день заразились 11 917 человек (умерли 94, вылечились 795).

С начала пандемии в Беларуси от COVID-19 умерло 16 человек, сообщило Министерство здравоохранения. По данным на 6 часов 9 апреля госпитализирован 1331 человек, выздоровело 139. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составило 1486. Рост за сутки на 420 случаев, или на 39,4%. Число жертв днем ранее было 13.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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