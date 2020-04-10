В минском роддоме № 3 лечатся три беременные с COVID-19

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По словам главного акушера-гинеколога столицы Ирины Иконостасовой, в родильном доме 3-й Городской клинической больницы проходят лечение три беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией легкой и средней степеней тяжести.

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Как отметила специалист, медики работают как с ними, так и с их контактами первого и второго уровней, пишет «МН».

Она также сообщила, что в ближайшее время пациенток начнет принимать и роддом 6-й ГКБ: «Для этой категории подготовлены палаты с абсолютной изоляцией, а медики обеспечены необходимыми средствами защиты».

С начала пандемии в Беларуси от COVID-19 умерло 16 человек, сообщило Министерство здравоохранения. По данным на 6 часов 9 апреля госпитализирован 1331 человек, выздоровело 139. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составило 1486. Рост за сутки на 420 случаев, или на 39,4%. Число жертв днем ранее было 13.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: роддом коронавирус COVID-19 Персона: Ирина Иконостасова Город: Минск

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