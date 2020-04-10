VOKA бесплатно покажет онлайн-концерт группы Nizkiz

/ Культура
Просмотров: 60

13 апреля в эфире VOKA зрители смогут посмотреть онлайн-концерт группы Nizkiz. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной для всех желающих.

Nizkiz — один из самых актуальных и востребованных коллективов на современной белорусской рок-сцене. Для пользователей VOKA это уже не первая встреча с группой: так, именно здесь ровно четыре месяца назад состоялась прямая трансляция с презентации ее нового альбома «Сомнамбула».

И вот теперь всех желающих ждет еще одна встреча со старыми и новыми песнями Nizkiz.

Музыканты будут выступать перед пустым залом — но благодаря трансляции на VOKA увидеть и услышать их сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv.

Для просмотра не требуется даже авторизация. А после трасляции запись будет доступна в архиве.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: VOKA Nizkiz

Другие материалы на эту тему:

«Малыш и Карлсон» заговорили по-белорусски

«Малыш и Карлсон» заговорили по-белорусски

«Секс» по-белорусски: объявлен кастинг на озвучку культового сериала

«Секс» по-белорусски: объявлен кастинг на озвучку культового сериала

4000 рублей за старый телевизор. VOKA подвела итоги необычной акции

4000 рублей за старый телевизор. VOKA подвела итоги необычной акции

VOKA обменяет самый старый в Беларуси телевизор на 4K рублей

VOKA обменяет самый старый в Беларуси телевизор на 4K рублей