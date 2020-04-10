VOKA бесплатно покажет онлайн-концерт группы Nizkiz
13 апреля в эфире VOKA зрители смогут посмотреть онлайн-концерт группы Nizkiz. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной для всех желающих.
Nizkiz — один из самых актуальных и востребованных коллективов на современной белорусской рок-сцене. Для пользователей VOKA это уже не первая встреча с группой: так, именно здесь ровно четыре месяца назад состоялась прямая трансляция с презентации ее нового альбома «Сомнамбула».
И вот теперь всех желающих ждет еще одна встреча со старыми и новыми песнями Nizkiz.
Музыканты будут выступать перед пустым залом — но благодаря трансляции на VOKA увидеть и услышать их сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт
Для просмотра не требуется даже авторизация. А после трасляции запись будет доступна в архиве.