COVID-19 в Беларуси: Минздрав установил лимиты на отпуск в аптеках некоторых препаратов

Министерство здравоохранения установило нормы на отпуск в аптеках некоторых препаратов.

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Письмо, подписанное замминистра Еленой Богдан, адресуется всем субъектам хозяйствования, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность по розничной продаже лекарств.

Как сообщается, данная мера принята, в связи с «резко возросшим спросом» на некоторые лекарства и других товаров аптечного ассортимента.

В списке указаны:

Парацетамол (таблетки по 200 мг) — 40 таблеток;

Парацетамол (таблетки по 500 мг) — 40 таблеток;

Арпетол (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 100 мг) — 40 таблеток;

Арпетол (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 50 мг) — 40 таблеток;

Флустоп (капсулы по 75 мг) — 10 капсул;

Антисептические лекарственные средства — 2 упаковки.

Ограничения будет действовать по первое июля.

Министр здравоохранения Владимир Караник восьмого апреля во время онлайн-брифинга сообщил, что за последние две недели в связи с распространением COVID-19 население раскупило такое количество парацетамола, какое раньше реализовывалось в течение 14 месяцев. Он предупредил, что бесконтрольный прием парацетамола, а также противогриппозных препаратов может нанести вред «даже больший, чем коронавирусная инфекция». «Парацетамол имеет свои противопоказания, и в больших дозах он токсичен», — подчеркнул Караник.

На сегодня существует опасность, что кто-то действительно может отравиться этим препаратом, считает глава Минздрава, поэтому планируется ввести ограничение на его отпуск из аптек для безопасности населения, а также для недопущения спекуляции. Караник отметил, что, учитывая более низкую стоимость парацетамола в Беларуси по сравнению с другими странами, «кто-то на этом пытается зарабатывать, вывозя его за пределы страны».

Отвечая на вопрос, когда изменится ситуация с отсутствием гигиенических масок в аптеках и дороговизной антисептиков, министр сообщил, что задача исправить ситуацию была поставлена седьмого апреля главой государства и в ближайшее время проблема должна решиться.

«Здесь есть несколько составляющих проблемы. Первое — ажиотажный спрос на них. И это не только в нашей стране, подобные проблемы испытывают наши соседи. Несмотря на запрет, значительное количество масок вывозится за пределы нашей страны различными способами. Мы это регистрируем постоянно», — сказал он.

С начала пандемии в Беларуси от COVID-19 умерло 16 человек, сообщило Министерство здравоохранения. По данным на 6 часов 9 апреля госпитализирован 1331 человек, выздоровело 139. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составило 1486. Рост за сутки на 420 случаев, или на 39,4%. Число жертв днем ранее было 13.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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