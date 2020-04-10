Румас назвал дедоларизацию важнейшим аспектом деятельности ЕАЭС

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В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, будет наблюдаться негативная динамика развития экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая десятого апреля на заседании Евразийского межправительственного совета (проводилось в формате видеоконференции), главы государств на следующей неделе главы государств «договорились обсудить совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса», а также «работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период».

Он отметил, что для преодоления пандемии необходимо задействовать ресурсы союза, в том числе финансовые.

«Очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик стран ЕАЭС — негативные. Сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене преодоления пандемии. Нельзя исключать, что мы будем вынуждены, как минимум на время, стать общим и при этом самодостаточным рынком», — подчеркнул Румас.

По его мнению, в рамках ЕАЭС нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые ранее откладывались на потом.

«Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики стран ЕАЭС, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров», — сказал белорусский премьер.

При этом он добавил, что в сложившейся ситуации крайне важно координировать в рамках ЕАЭС экономическую политику по разным направлениям.

«Пандемия доказала важность проведения в рамках ЕАЭС общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных программ импортозамещения в важнейших для экономики и жизнеобеспечения отраслях», — заявил Румас.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Евразийский союз коронавирус COVID-19 Персона: Сергей Румас

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