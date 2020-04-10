Биржа: перед выходными доллар и евро существенно упали

Три основные иностранные валюты серьезно потеряли в весе на торгах десятого апреля.

Как свидетельствуют итоги сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже, на выходных в республике будут пониженные курсы:

доллар: 2,4752 белорусского рубля (-1,62%, -0,0408 пункта);

евро: 2,706 белорусского рубля (-1,11%, -0,0304 пункта);

российский рубль: 3,3571 белорусского рубля (-0,51%, -0,0173 пункта).

В курсообразовании Национальный банк Беларуси использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Накануне в рамках ОПЕК+ было достигнуто соглашение о снижении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, однако участвовавшая в переговорах Мексика не согласилась на предложенные ей обязательства, из-за чего переговоры могут продолжиться и сегодня.

Стоимость сорта Brent держится около 32 долларов за баррель. На этом фоне курс американской валюты по состоянию на 11.00 на московских биржевых торгах снизился на 65 копеек до 73,6275 российского рубля за доллар.