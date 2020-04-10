В Польше вводится режим обязательного ношения масок
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски объявил, что в стране вводится режим обязательного ношения масок в общественных местах.
По словам чиновника, данная мера «поможет защитить не нас — кто будет носить маски, а остальных от нас».
Режим вводится с 16 апреля.
Шумовски призвал соотечественников провести Пасху в узком семейном кругу, с людьми, которые живут под одной крышей.
По официальным данным на девятое апреля, в Польше подтвержден 5341 случай заражения коронавирусной инфекцией, включая 164 летальных исхода. К этому времени от недуга поправились 284 пациента, сообщает