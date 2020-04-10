В Польше вводится режим обязательного ношения масок

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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски объявил, что в стране вводится режим обязательного ношения масок в общественных местах.

Фото pixabay.com

По словам чиновника, данная мера «поможет защитить не нас — кто будет носить маски, а остальных от нас».

Режим вводится с 16 апреля.

Шумовски призвал соотечественников провести Пасху в узком семейном кругу, с людьми, которые живут под одной крышей.

По официальным данным на девятое апреля, в Польше подтвержден 5341 случай заражения коронавирусной инфекцией, включая 164 летальных исхода. К этому времени от недуга поправились 284 пациента, сообщает polskieradio.pl.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Польша коронавирус COVID-19 медицинские маски Персона: Лукаш Шумовски

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