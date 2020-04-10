Власти Украины подготовили программы быстрого кредитования малого бизнеса

/ Новости Украины
Просмотров: 47

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство и Нацбанк разработали две программы быстрого кредитования малого бизнеса.

Фото пресс-службы президента Украины

Как сообщили в пресс-службе главы государства, малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса.

«Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти необходимые финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», — заявил президент.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

«С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику», — заметил Зеленский.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина кредитование малый бизнес Персона: Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

Другие материалы на эту тему:

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью?

Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью?

Центр кредитования БизнесАТЛ открывает новые возможности для развития бизнеса

Центр кредитования БизнесАТЛ открывает новые возможности для развития бизнеса

Как бизнес меняет жизнь в райцентре. Опыт Глубокого

Как бизнес меняет жизнь в райцентре. Опыт Глубокого