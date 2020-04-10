Власти Украины подготовили программы быстрого кредитования малого бизнеса

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство и Нацбанк разработали две программы быстрого кредитования малого бизнеса.

Фото пресс-службы президента Украины

Как сообщили в пресс-службе главы государства, малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса.

«Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти необходимые финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», — заявил президент.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

«С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику», — заметил Зеленский.