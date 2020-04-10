В Солигорском районе горел коровник

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Пожар на молочно-товарной ферме в Солигорском районе произошел накануне днем.

По информации спасателей, на территории МТФ «Красная Слобода» горел молочно-доильный блок. Работниками предприятия было эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

Огнем была повреждена кровля молочно-доильного блока по всей площади. Причина происшествия устанавливается.

Одной из версий случившегося рассматривается нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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Тэги: пожар МТФ коровник Город: Солигорск

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