В Солигорском районе горел коровник

Пожар на молочно-товарной ферме в Солигорском районе произошел накануне днем.

По информации спасателей, на территории МТФ «Красная Слобода» горел молочно-доильный блок. Работниками предприятия было эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

Огнем была повреждена кровля молочно-доильного блока по всей площади. Причина происшествия устанавливается.

Одной из версий случившегося рассматривается нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.