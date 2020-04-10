1AK-GROUP: проект аккумуляторного завода под Брестом получил положительное заключение экологической экспертизы

/ Экономика
Просмотров: 203

Проект аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр».

Завод IPOWER. Фото 1ak-group.com

По ее информации, положительное заключение утверждено 8 апреля приказом Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.

В сообщении также говорится, что «при проведении государственной экологической экспертизы установлено соответствие планируемых проектных и иных решений, содержащихся в строительном проекте, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов».

В ходе следующего этапа на заводе «должны быть проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования, испытания систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и иных систем».

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Проектная документация аккумуляторного завода после корректировки была вновь подана на государственную экологическую экспертизу 24 февраля 2020 года, напоминает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: аккумуляторный завод Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

Более сотни противников завода «АйПауэр» собрались в Бресте

Более сотни противников завода «АйПауэр» собрались в Бресте