1AK-GROUP: проект аккумуляторного завода под Брестом получил положительное заключение экологической экспертизы

Проект аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр».

Завод IPOWER. Фото 1ak-group.com

По ее информации, положительное заключение утверждено 8 апреля приказом Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.

В сообщении также говорится, что «при проведении государственной экологической экспертизы установлено соответствие планируемых проектных и иных решений, содержащихся в строительном проекте, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов».

В ходе следующего этапа на заводе «должны быть проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования, испытания систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и иных систем».

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.