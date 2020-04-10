На субботу объявлен желтый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
По прогнозам синоптиков, местами по восточной части страны ожидается усиление ветра (порывы будут достигать 18 м/с).
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).