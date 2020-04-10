На субботу объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

По прогнозам синоптиков, местами по восточной части страны ожидается усиление ветра (порывы будут достигать 18 м/с).

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: