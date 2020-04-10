Лукашенко: надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком

Александр Лукашенко считает нужным стимулировать людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил 10 апреля в Минске при обсуждении проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Проект указа разработан, чтобы стимулировать граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.

«С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии», — отметил Лукашенко. Он считает, что «нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком».

Официальный лидер уверен в необходимости стимулировать людей к большему потреблению в жилых домах электрической энергии, так как «это в том числе безопаснее по сравнению с использованием природного газа и важно с точки зрения экономики».

«Конечно, надо подталкивать людей, я с этим согласен. Но этот толчок не должен быть смертельным, если говорить просто, по-народному. Это меня больше всего волнует, чтобы мы тут не нахомутали. Чтобы это было спокойно, постепенно», — добавил Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.