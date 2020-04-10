ЕЭК подготовила два пакета мер реагирования на коронавирус

Евразийской экономической комиссией совместно с правительствами стран ЕАЭС подготовлено два пакета мер реагирования на ситуацию, вызванную коронавирусом.

Как заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 10 апреля в формате видеоконференции, «санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной, и в этих условиях важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры».

Он отметил, что комиссией и правительствами стран ЕАЭС выработан комплекс антикризисных мер.

«Предложенные меры мы сгруппировали в два раздела. Первый посвящен срочным мерам, он предусматривает организацию взаимодействия соответствующих ведомств стран ЕАЭС при проведении мероприятий санитарно-эпидемиологического характера по предупреждению и минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции», — сказал глава ЕЭК.

Первый блок мер предусматривает консультации стран ЕАЭС по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, оперативной организации поставок продовольственных товаров.

«Предусмотрена организация зеленого коридора для импорта критически важных товаров, снижение и обнуление таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики», — сообщил Мясникович.

Второй блок мер, отметил он, «предусматривает меры системного характера, которые направлены на создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития».

«Включает меры, направленные на обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку реального сектора экономики», — сказал Мясникович.

Планируется также, сообщил председатель коллегии ЕЭК, более активное участие Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в поддержке стран ЕАЭС в условиях пандемии.

«Эти две задачи — борьба с пандемией и работа экономик — чрезвычайно важны и должны решаться в комплексе», — резюмировал Мясникович.

Как заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, главы государств на следующей неделе «договорились обсудить совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса», а также «работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период».