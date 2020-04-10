Белорусским школьникам продлили каникулы еще на неделю

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Весенние школьные каникулы в Беларуси продлены еще на неделю. Об этом сообщает Министерство образования.

Таким образом, каникулы продлятся до 20 апреля, когда запланировано начало четвертой четверти. 

Накануне глава Минздрава Владимир Караник говорил, что 40% родителей якобы просили не продлевать каникулы.

Школьники должны были вернуться за парты 6 апреля. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции и вызванной этим обстоятельством низкой посещаемостью средних учебных заведений каникулы были продлены на неделю.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: каникулы коронавирус COVID-19

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