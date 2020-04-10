Первый случай коронавирусной инфекции выявили в Мостах

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Информацию о пациенте с СOVID-19 подтвердил БелаПАН главный врач Мостовской центральной больницы Александр Козич.

На крупнейшем предприятии района «Мостовдрев» заверили, что у них нет сотрудников с коронавирусом. Заместитель генерального директора Ольга Говорова отметила, что завод весь апрель работает в обычном режиме. Только один из сотрудников, который вернулся из-за границы, самоизолировался на 14 дней и взял отпуск за свой счет.

По данным Минздрава, на 10 апреля количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1981, 19 человек скончалось.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Мостовдрев Персона: Александр Козич Ольга Говорова Город: Мосты

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