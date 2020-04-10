Инфляция в Беларуси с начала года составила 2,7%

Потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%, к уровню декабря 2019-го — на 2,7%, в годовом измерении инфляция составила 4,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: потребительские цены в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,4%, к уровню декабря 2018-го — на 2,6%.

В марте 2020 года по отношению к февралю цены на продовольственные товары выросли на 0,3% (с начала года — на 2,1%), на непродовольственные — на 1,3% (2,5%), на услуги — на 1,2% (4,1%).

Инфляция в 2020 году, по планам правительства, не должна превысить 5%. По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.

В связи с распространением коронавируса правительство приняло решение о временном госрегулировании цен на ряд товаров повышенного спроса, в том числе средства гигиены (туалетная бумага, маски, средства дезинфекции и другие).